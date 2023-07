LE FOTO. Un T-MAX a velocità folle colpisce coppia di fidanzatini: FERITI E IN OSPEDALE

TRENTOLA DUCENTA (Lidia e Christian de Angelis) – Brutto incidente stradale, coppia di fidanzati finisce in ospedale.

Ieri sera, lunedì, alle 21:40 in via Romaniello, a Trentola Ducenta, due fidanzati in sella al loro scooter sono stati sbalzati in aria dalla corsa di un grosso veicolo a due ruote.

Un uomo alla guida di un T-MAX avrebbe investito i due ragazzi e si sarebbe allontanato senza prestare soccorso. I due giovani sono stati soccorsi e trasportati al Moscati di Aversa e non sono in pericolo di vita. È caccia al pirata della strada e ci sarebbe una buona notizia: il tutto è stato ripreso dalle telecamere della zona.

