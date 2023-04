Il pilota Ferrari Charles Leclerc rapinato di un orologio Richard Mille da 2 milioni: ARRESTI ANCHE NEL CASERTANO

CASERTA – Nella prima mattinata di oggi i Carabinieri del Nucleo Operativo Radiomobile di Viareggio, in provincia di Lucca, supportati da militari del Comando Provinciale di Napoli, di Caserta e di Milano, hanno tratto in arresto 4 persone, tre uomini ed una donna, in quanto destinatari di una misura cautelare restrittiva richiesta dalla Procura della Repubblica ed emessa dal G.I.P. del Tribunale di Lucca.

I quattro soggetti sono indagati a vario titolo per la rapina di un prezioso orologio compiuta a Viareggio il 18 aprile dello scorso anno ai danni del pilota della Ferrari, Charles Leclerc.

Al pilota di Formula 1 Charles Leclerc hanno rubato un orologio Richard Mille che vale 2 milioni di euro. L’orologio è stato poi piazzato a solo duecentomila euro in quanto la firma stampata di Leclerc ne ha reso difficile la vendita. I tre rapinatori hanno trovato come cliente un imprenditore spagnolo fan della Formula1.