Libertà vigilata per il cognato del boss dei Mazzacane

La misura è stata eseguita dagli agenti del commissariato di Marcianise

NON DIMENTICARTI DI SEGUIRE CASERTACE NELLA COMMUNITY WHASTAPP

CLICCA QUI -> https://chat.whatsapp.com/DAgb4AcxtG8EPlKwcTpX20

MARCIANISE – Misura della libertà vigilata nei confronti di un esponente di un “clan” camorristico. Il Commissariato di pubblica sicurezza di Marcianise ha dato esecuzione alla misura di sicurezza della libertà vigilata, emessa dal Tribunale di Milano in seguito alla scarcerazione, nei confronti di Giuseppe Buttone, 64 anni, cognato del boss Domenico Belforte, originario di Marcianise, appartenente all’associazione denominata “clan Mazzacane”, operante in territorio marcianisano. Il provvedimento impone, per due anni, obblighi di condotta idonei ad evitare o limitare le occasioni di commissione di nuovi reati, tra cui la presentazione, presso gli Uffici di pubblica sicurezza, in giorni e orari determinati.