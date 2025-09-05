Ligabue in tour gastronomico: oggi pranzo a “Il Monfortino”

Una magnifica sorpresa

CASERTA – Il grande Luciano Ligabue, alla vigilia di uno dei suoi maxi concerti più attesi, ha scelto il ristorante Il Monfortino, in via Giulia, per un pranzo che ha subito acceso l’entusiasmo dei suoi fan.

Lo storico ristorante Il Monfortino è un punto di riferimento per la cucina tradizionale casertana e, probabilmente, per questo motivo Ligabue ha scelto proprio quel luogo, noto per la sua eccellenza gastronomica e l’atmosfera familiare che sa regalare. Il post che ha pubblicato sui social ha raccontato tutto in poche parole: “Un’emozione immensa. Ligabue a pranzo da noi ❤️ #ligabue #caserta #ilmonfortino”.