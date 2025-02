L’ingegnere (super) amico e pluri incaricato di Carlo Marino pianta le tende anche in Agrorinasce. Un “bel” 27 mila euro per lui

NON DIMENTICARTI DI SEGUIRE CASERTACE NELLA COMMUNITY WHASTAPP

Ai tempi di Nicola Cosentino, leader di Forza Italia, e Carlo Marino assessore ai Lavori pubblici e braccio destro del politico di Casal di Principe, l’ingegnere Arganese era stato spesso scelto dall’ente capoluogo. Poi il passaggio di Marino (e di Arganese) al centrosinistra

CASERTA – Che esista un rapporto storico tra Carlo Marino, sindaco di Caserta, e l’ingegnere Giovanni Arganese non è certo la scoperta dell’anno.

Lo scrivevamo già nel 2022, ovvero quando Franco Biondi, ai tempi leader maximo dell’Ufficio tecnico del capoluogo, sceglieva Arganese come incaricato per i servizi progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento della Sicurezza in fase di progettazione e direzione dei lavori di piazza Vetrano, quelli della scandalosa gara alla micro impresa, poi revocati in fretta e furia subito dopo (temporalmente) l’arrivo della commissione d’accesso per lo scioglimento del comune di Caserta e il precedente arresto di dirigenti, tra cui Biondi, imprenditori e dell’assessore Marzo, poi tutti scarcerati.

L’ingegnere ha seguito numerosi incarichi nel comune capoluogo nei primi anni 2000, periodo in cui Marino, braccio destro di Nicola Cosentino a Caserta, ricopriva il ruolo di assessore ai Lavori Pubblici per Forza Italia. Ha curato la progettazione della riqualificazione del sentiero rurale di Mezzano e ha diretto i lavori di risanamento idrogeologico in quella stessa zona, così come a Piedimonte di Casolla, Vaccheria, San Leucio e Caserta Vecchia. Inoltre, ha gestito i cantieri per la realizzazione della rete fognaria di Sommana e altri progetti simili.

Nel 2016, Giovanni Arganese è stato anche candidato nelle liste del PD, seguendo quindi Carlo Marino in ogni suo passo.

Ma recentemente il suo nome dobbiamo connetterlo a Giovanni Allucci, non per un possibile rapporto di amicizia, ma perché quest’ultimo è amministratore delegato di Agrorinasce, consorzio di comuni che gestisce beni confiscati alla camorra e che da un paio d’anni è diventato anche stazione appaltante, percorrendo la strada, ad esempio, della Cuc nolana.

Il 17 gennaio Arganese ha risposto ad una richiesta d’offerta che Agrorinasce ha inviato a lui, riteniamo tramite Mepa o lo stesso mercato elettronico del consorzio. Si tratta della posizione di ingegnere impegnato nel coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione per i lavori relativi alla valorizzazione della fattoria didattica “Terra Verde”, a Santa Maria la Fossa.

29 mila euro la base iniziale del compenso. Arganese ha presentato uno sconto del 5%, accettato da Agrorinasce che, quindi, lo ha scelto per questo incarico, mettendo a bilancio per l’ingegnere la somma di 27.777 euro.

