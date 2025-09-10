Lite condominiale degenera in rissa: anziano colto da malore

10 Settembre 2025 - 11:14

Necessario l’intervento dei carabinieri

NON DIMENTICARTI DI SEGUIRE CASERTACE NELLA COMMUNITY WHASTAPP
CLICCA QUI -> https://chat.whatsapp.com/DAgb4AcxtG8EPlKwcTpX20

CURTI – Attimi di tensione ieri sera a Curti, in via Ventriglia, nei pressi del Tabacchi, dove una lite condominiale è degenerata in rissa.
Le cause dell’acceso diverbio restano ancora da chiarire, ma la situazione è rapidamente sfuggita di mano.

Nel corso dell’episodio, un uomo di 78 anni è stato colto da un malore improvviso. Immediato l’intervento dei sanitari del 118, che hanno prestato le prime cure sul posto.

Per riportare la calma e sedare gli animi è stato necessario l’intervento dei carabinieri.

Testata registrata presso il tribunale di BENEVENTO con nr. 7 del 02/09/2013

Direttore responsabile:  Gianluigi Guarino
Copyright 2019 CASERTACE
P.IVA 04465230615
Responsabile trattamento dati personali: Gianluigi Guarino