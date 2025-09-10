Lite condominiale degenera in rissa: anziano colto da malore
10 Settembre 2025 - 11:14
Necessario l’intervento dei carabinieri
CURTI – Attimi di tensione ieri sera a Curti, in via Ventriglia, nei pressi del Tabacchi, dove una lite condominiale è degenerata in rissa.
Le cause dell’acceso diverbio restano ancora da chiarire, ma la situazione è rapidamente sfuggita di mano.
Nel corso dell’episodio, un uomo di 78 anni è stato colto da un malore improvviso. Immediato l’intervento dei sanitari del 118, che hanno prestato le prime cure sul posto.
Per riportare la calma e sedare gli animi è stato necessario l’intervento dei carabinieri.