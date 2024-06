Lite tra moglie e marito, arriva la polizia

Si è reso necessario l’intervento della polizia per riportare la situazione alla dovuta calma

SAN PRISCO – Si è reso necessario l’intervento della polizia per porre fine ad un’accesa lite tra una coppia di coniugi in via Gianfrotta a San Prisco. Una volante del commissariato di Santa Maria Capua Vetere è stata costretta a raggiungere un’abitazione per sedare una lite durante la quale entrambi i coniugi sarebbero rimasti feriti, fortunatamente, in modo non grave