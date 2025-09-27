Locali senza agibilità, ordinata la chiusura di un noto bar

La decisione arriva a seguito di un controllo effettuato dagli agenti di polizia del locale commissariato congiuntamente alla Polizia Municipale

NON DIMENTICARTI DI SEGUIRE CASERTACE NELLA COMMUNITY WHASTAPP

CLICCA QUI -> https://chat.whatsapp.com/DAgb4AcxtG8EPlKwcTpX20

CASTEL VOLTURNO – Chiusura immediata per il Bar Serenella, situato in via Serenella a Castel Volturno. Il provvedimento è stato disposto dal responsabile dell’Ufficio SUAP del Comune castellano, che ha ordinato la cessazione “ad horas” dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande, esercitata in locali privi della necessaria agibilità e del requisito della sorvegliabilità.



La decisione arriva a seguito di un controllo effettuato dagli agenti di polizia del locale commissariato congiuntamente alla Polizia Municipale intervenuti presso l’esercizio commerciale. Durante l’ispezione, è emerso che il titolare stava svolgendo l’attività in assenza della prescritta agibilità ai fini commerciali, condizione indispensabile per legge per la regolare apertura di esercizi pubblici.



Oltre alla chiusura, al titolare è stata comminata una sanzione amministrativa, come previsto dalle normative vigenti in materia di attività commerciali e sicurezza.

