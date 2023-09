L’omicidio di Giuseppe Turco. Il killer trasferito nel carcere di Viterbo

Il Dap avrebbe disposto il trasferimento dopo l’episodio di un presunto tentativo di fuga dall’ospedale di Aversa da parte del giovane detenuto organizzato da alcuni amici e conoscenti del marocchino

CASAL DI PRINCIPE/VILLA LITERNO – Anass Saaoud, il 20enne marocchino accusato del delitto del 17 enne Giuseppe Turco, avvenuto a fine giugno in piazza Villa a Casal di Principe è stato trasferito, nei giorni scorsi, dal carcere di Santa Maria Capua Vetere a quello di Viterbo per ragioni di sicurezza.

Il trasferimento sarebbe stato disposto a seguito dell’episodio riguardante un presunto tentativo di fuga del giovane dall’ospedale di Aversa dove era stato trasportato a seguito di un presunto malore da assunzione di candeggina da parte del 20enne. Arrivato in ambulanza all’ospedale Moscati di Aversa, un gruppo di persone avrebbe circondato il mezzo del 118 tanto da far ipotizzare agli agenti un possibile piano di fuga del marocchino.

Sull’episodio indaga la Procura di Napoli Nord anche per capire come dal carcere sia stato possibile avvertire, in un momento di emergenza, i presunti complici per la fuga.