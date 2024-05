LOTTO da record nel Casertano. Centrato il terno sulla ruota di Napoli. ECCO DOVE

Migliaia di euro vinti dal fortunato giocatore.

AVERSA. La fortuna bacia Aversa nel concorso del Lotto di giovedì 30 maggio. Qui, come riporta Agipronews, vinti 22.500 euro grazie al terno 4-12-89 sulla ruota di Napoli. L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito 5,3 milioni di euro, per un totale di 535 milioni da inizio anno.

Pioggia di vincite in provincia di Napoli nel concorso del 10eLotto di giovedì 30 maggio. A Casalnuovo di Napoli vinti 12mila euro grazie a un “6 Doppio Oro” in un’estrazione frequente. Da segnalare anche due vincite da 6.300 euro ciascuna nel capoluogo campano. L’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito 20,3 milioni di euro, per un totale di 1,6 miliardi da inizio anno.

