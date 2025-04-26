LUSCIANO ALLE ELEZIONI. Ecco le liste di Rita Brunitto

26 Aprile 2025 - 16:55

Due le liste presentate da RITA BRUNITTO – candidata sindaco

LA FARFALLA

1 VINCENZA AMORE
2 NICOLA COSTANZO
3 RAFFAELE COTUGNO
4 ROSALIA DELL’AVERSANO ORABONA
5 ANTIMO DIOMAJUTO
6 GIANLUCA FERRARA
7 ANNALISA MARTINIELLO
8 ROSANNA MERCEDE
9 LUISA MOTTOLA
10 TERESA MOTTOLA
11 MARIAROSARIA NIPOTE
12 GIUSEPPE NOBISSO
13 VINCENZA PAGANO
14 FRANCESCO PALMIERO
15 MONICA SORRENTINO
16 CARLA ZAMMARIELLO

L’AQUILONE

1 MASSIMILIANO ANGELINO
2 FERDINANDO BRUNITTO
3 GIORGIO CONCILIO
4 ANIELLO CORSICA
5 LEOPOLDO DI VILIO
6 CARMINE FRONGILLO
7 ROSA GRANATA
8 ILARIA MASSIMO
9 GIULIA MERENDA
10 BERNARDINO PICCIRILLO
11 MAURO PICONE
12 MONICA ROBERTO
13 ESTER KATIA SANTORO
14 NICOLA TESSITORE
15 GABRIELA TESSITORE
16 GIOVANNI VAUDO

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