LUSCIANO. I politici della vanagloria. Durante la festa patronale un giro con la fascia tricolore il sindaco non l’ha negato a nessuno. Ma è controlegge

La segnalazione ci arriva dalla pagina “Cittadino Luscianese”. Si dirà che lo fanno tutti i sindaci, e noi lo sappiamo quanta idiozia e quanto pressapochismo ci sia nell’aderenza alle leggi e alle regole della gestione di un ente locale nei nostri territori

LUSCIANO – Durante i recenti festeggiamenti in onore del santo patrono a Lusciano, si sono verificati episodi che stanno sollevando polemiche per l’uso ritenuto improprio della fascia tricolore, simbolo ufficiale e istituzionale della figura del sindaco.

Secondo quanto documentato da Massimo Cardito, cittadino luscianese, con foto e video pubblicati sui suoi profili social, nel corso della manifestazione diversi consiglieri comunali, assessori e persino la presidente del consiglio comunale avrebbero indossato la fascia tricolore a turno, come se fosse un simbolo di rappresentanza collettiva. Il gesto, seppur forse simbolico o celebrativo nelle intenzioni, appare in contrasto con la normativa vigente.

La legge italiana, infatti, è molto chiara sull’uso di questo emblema:

Art. 50, comma 12, del Testo Unico degli Enti Locali (D.Lgs. 267/2000):

“Distintivo del sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e lo stemma del Comune.”

Inoltre, la circolare del Ministero dell’Interno n. 5/1998 ribadisce che:

“La fascia spetta esclusivamente al sindaco e, in caso di sua assenza o impedimento, al vicesindaco.”

L’unica eccezione ammessa dalla legge riguarda l’ufficiale di stato civile durante le celebrazioni di matrimoni civili o unioni civili, e non contempla alcun altro utilizzo da parte di componenti della giunta o del consiglio comunale.

“Ritengo che si tratti di un tema di interesse pubblico – scrive Cardito – che merita attenzione mediatica per il valore simbolico e istituzionale che la fascia tricolore rappresenta.”

A testimonianza di quanto accaduto, è disponibile anche un video pubblicato sulla sua pagina Facebook:

