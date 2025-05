LUSCIANO. IL VOTO AL MICROSCOPIO. Marco Valentino vince e Zannini torna a comandare. Oltre mille voti per la Inviti. I NOMI DI TUTTI GLI ELETTI AL CONSIGLIO

NON DIMENTICARTI DI SEGUIRE CASERTACE NELLA COMMUNITY WHASTAPP

LUSCIANO – Come raccontato nella live post voto di ieri, lunedì, Marco Valentino è il nuovo sindaco di Lusciano. Il candidato di Giovanni Zannini ed ex assessore di Nicola Esposito, ha ottenuto una netta vittoria alle elezioni comunali, raccogliendo 6.037 voti, pari al 65,15% delle preferenze. A sostenerlo sei liste civiche che, complessivamente, hanno conquistato 6.227 voti (69,70%) e portato in consiglio 12 rappresentanti.

Dominga Inviti, ex candidata sindaco contro Mariniello ha sfondato quota 1.000, con 1066 voti. L’ex sindaco Nicola Esposito riceve 688 preferenze e la discussa Maria Consiglia Conte 506 voti.

Dietro Marco Valentino arriva Rina Brunitto con 1.659 voti (17,90%), appoggiata da tre liste – tra cui “Uniamo Lusciano” e “Liberamente” – che hanno raccolto in totale 1.279 voti (14,32%) e un solo seggio. Rina Brunitto sarà affiancata da Francesco Palmiero, eletto con la lista “Uniamo Lusciano”.

La lista “Insieme per Lusciano” porta in Consiglio tre esponenti: Dominga Inviti, Giuseppe D’Alessio e Raffaele Sociale. Tre consiglieri anche per “Noi per Lusciano”: Nicola Esposito, Stefania Giglio e Lello Esposito. “Lusciano Riparte” conquista due seggi con Renato Mottola e Marina Mangiacapra, così come “Lusciano Futura” (Nicola De Cristofaro e Onorio De Cristofaro) e “Impegno e Innovazione” (Maria Consiglia Conte e Filippo Ciocio).

Terzo classificato Giuseppe Mariniello con 1.344 voti (14,50%), sostenuto da due liste civiche che conquistano anch’esse un solo seggio. Oltre al candidato sindaco, in consiglio va anche da Augusto Abategiovanni di “Sveglia Lusciano”.

Più distanziati Nicola Mottola (204 voti – 2,20%) e Antonio Vettone (23 voti – 0,25%), entrambi fuori dal consiglio comunale.

L’affluenza si è attestata al 72,74%, con 9.490 votanti su 13.047 elettori. Le schede nulle sono state 180, quelle bianche 43.