Lutto a CAPUA: addio all’architetto Francesco Nocera, scomparso a soli 37 anni

I funerali saranno celebrati oggi pomeriggio alle ore 16:00

NON DIMENTICARTI DI SEGUIRE CASERTACE NELLA COMMUNITY WHASTAPP

CLICCA QUI -> https://chat.whatsapp.com/DAgb4AcxtG8EPlKwcTpX20

CAPUA – Profondo cordoglio ha colpito la comunità di Capua per la prematura scomparsa dell’architetto Francesco Nocera, venuto a mancare all’età di soli 37 anni. Una notizia che ha lasciato sgomenti amici, colleghi e quanti lo conoscevano per le sue qualità umane e professionali.



A piangerlo sono il padre Enzo, la madre Maria, la sorella Gabriella e il fratello Alessandro, uniti nel dolore per una perdita tanto improvvisa quanto ingiusta.

La salma giungerà a Capua da Milano. I funerali si terranno domenica 19 ottobre alle ore 16:00 nella Cattedrale di Capua, luogo simbolo della città, dove parenti, amici e conoscenti potranno salutarlo per l’ultima volta.

L’intera comunità si stringe attorno alla famiglia Nocera in questo momento di grande dolore