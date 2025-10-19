Lutto a CAPUA: addio all’architetto Francesco Nocera, scomparso a soli 37 anni

19 Ottobre 2025 - 10:04

I funerali saranno celebrati oggi pomeriggio alle ore 16:00

CAPUA – Profondo cordoglio ha colpito la comunità di Capua per la prematura scomparsa dell’architetto Francesco Nocera, venuto a mancare all’età di soli 37 anni. Una notizia che ha lasciato sgomenti amici, colleghi e quanti lo conoscevano per le sue qualità umane e professionali.


A piangerlo sono il padre Enzo, la madre Maria, la sorella Gabriella e il fratello Alessandro, uniti nel dolore per una perdita tanto improvvisa quanto ingiusta.
La salma giungerà a Capua da Milano. I funerali si terranno domenica 19 ottobre alle ore 16:00 nella Cattedrale di Capua, luogo simbolo della città, dove parenti, amici e conoscenti potranno salutarlo per l’ultima volta.
L’intera comunità si stringe attorno alla famiglia Nocera in questo momento di grande dolore

