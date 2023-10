Lutto in città. Addio al prof di matematica con la passione per la politica

Vittorio Colamonici è scomparso nella giornata di oggi.

MADDALONI La città piange uno dei suoi figli più amati. E’ venuto a mancare nella giornata di oggi, il prof Vittorio Colamonici, 70enne professore di matematica ma con una grande passione per la politica. E’ stato, infatti, segretario cittadino del Pci ed univa l’amore per lo studio, per la famiglia e per i suoi studenti a quegli ideali di sinistra che poi, nel corso degli anni, si sono dissolti. Lascia un grande vuoto tra coloro che l’hanno conosciuto e stimato.