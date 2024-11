LUTTO IN PAESE. Addio Nicola, padre di famiglia muore a 57 anni

I funerali si terranno oggi alle 16 nella Chiesa di SS Salvatore

CASAL DI PRINCIPE ( Lidia e Christian de Angelis) Ennesima perdita per la comunità si è spento Nicola Coppola di 57 anni. Un uomo molto apprezzato e noto in paese. Lascia moglie e figli nel dolore. L’intera comunità si è stretta attorno alla famiglia per donare conforto. I funerali si terranno oggi alle 16 nella Chiesa di SS Salvatore a Casal di principe.