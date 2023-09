Lutto in paese, muore ex consigliere comunale

La notizia della sua dipartita è stata accolta con stupore e rammarico da quanti hanno avuto il piacere di averlo conosciuto

CASAGIOVE – Lutto nella politica di Casagiove: è morto Enzo Impieri, 76 anni, ex consigliere comunale, coordinatore del PD dal 2011, impegnato anche in questi anni nella vita amministrativa del paese. Molto attento alle dinamiche politiche e sociali è ricordato oggi come un grande uomo, socialista di altri tempi sempre pronto al dialogo e al confronto nella vita politica. La notizia della sua dipartita è stata accolta con stupore e rammarico da quanti hanno avuto il piacere di averlo conosciuto.