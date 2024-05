LUTTO nella GUARDIA DI FINANZA. Addio al maresciallo capo Di Marco

L’uomo si è spento ieri dopo avere combattuto contro un brutto male.

FALCIANO DEL MASSICO. All’età di 60 anni, è venuto a mancare nella giornata di ieri il maresciallo capo della Guardia di Finanza, Giovanni Di Marco. Il sottufficiale si è spento nella sua abitazione di Falciano del Massico, in via Vellaria.

Di Marco combatteva contro un brutto male: era stato in servizio a Napoli, a Mondragone e a Sessa Aurunca.

Una grave perdita per la Guardia di Finanza, per la comunità di Falciano del Massico e, soprattutto, per la sua famiglia.

I funerali si svolgeranno oggi pomeriggio alle 16:00 presso la Parrocchia di Falciano del Massico.