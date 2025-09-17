Lutto nell’Arma dei Carabinieri. E’ morto il maggiore Antonio Savino

Originario di Caserta viveva a Crema dove ha guidato la locale compagnia locale

CASERTA – Lutto nell’arma dei carabinieri. Si è spento, a 70 anni, il maggiore Antonio Savino. Originario di Caserta, si è formato alla scuola per sottufficiali di Velletri. Dopo l’addestramento, il primo incarico come capo equipaggio al nucleo radiomobile di Torino, poi il passaggio al nucleo investigativo, il ruolo di vicecomandante alla stazione di Torino Borgo Vanchiglia, e ancora il radiomobile, questa volta a Napoli.

Dopo la promozione a maresciallo, gli era stato affidato il comando della stazione di Ischia, incarico che ha ricoperto fino al superamento del concorso da ufficiale. In seguito, con il grado di tenente, aveva assunto la guida del nucleo operativo e radiomobile di Parma, per poi essere promosso capitano e trasferito a Crema, dove ha diretto la Compagnia dei Carabinieri per nove anni, fino al pensionamento nel 2014. Savino viveva a Crema dove ha guidato la locale compagnia. Lascia una moglie e due figli.

La camera ardente è stata allestita presso la sala del commiato Gatti di via Libero Comune a Crema. I funerali si terranno nella giornata di domani, giovedì 18 settembre 2025, alle 10,30 nella chiesa parrocchiale dei Sabbioni.