LUTTO NELLO SPORT. Addio all’ex portiere del Napoli Rino Piscitelli

Il 5 gennaio avrebbe compiuto 80 anni.

SANTA MARIA A VICO. La città dice addio a Rino Piscitelli, ex portiere del Calcio Napoli, del Novara e della Turris. Piscitelli, che avrebbe dovuto compiere 80 anni questa settimana, ha poi insegnato calcio a tanti giovani sammaritani. I funerali si sono svoli nella chiesa dell’Assunta.

Pellegrino Piscitelli ha iniziato a giocare nel 1962 tra dilettanti nell’ASD Real Santa Maria a Vico, la squadra della sua località natale.

Nel 1963 è passato in Serie B al Napoli (Associazione Calcio Napoli, poi, dal giugno 1964, Società Sportiva Calcio Napoli), società calcistica con sede nella città di Napoli, in Campania, con cui poi giocò altre quattro stagioni in Serie A.

Nel 1967-68 ha militato in Serie B nel Novara (Associazione Calcio Novara), società calcistica con sede nella città di Novara, comune capoluogo dell’omonima provincia, in Piemonte.

Nel 1969 è sceso in Serie D, alla Turris (Polisportiva Turris, poi, dal 1971, Associazione Polisportiva Turris), società calcistica con sede nella città di Torre del Greco, nella città metropolitana di Napoli, in Campania, con cui è rimasto altre due stagioni in C, dopo la promozione; infatti già nella stagione 1969-70 si è piazzata prima nel proprio girone di Serie D, ma, in seguito a tre punti di penalizzazione, dovuto ad un illecito sportivo, non è stata promossa; la promozione è arrivata l’anno successivo.

Piscitelli ha terminato la carriera in Serie D, giocando nel 1972-73 a Enna (Enna Calcio Soc. Coop. S.D.), società calcistica con sede nella città di Enna, in Sicilia, e infine nel 1973-74 ad Angri (Gruppo Sportivo Cotoniere Angri, oggi Società Sportiva Dilettantistica Unione Sportiva Angri 1927), società calcistica con sede nella città di Angri, in provincia di Salerno, in Campania.