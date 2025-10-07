MADDALONI. Auto si scontra con un tir, viabilità paralizzata

L’incidente è avvenuto in Via Forche Caudine, causando gravi disagi al traffico

MADDALONI – La viabilità della città di Maddaloni è subito compromessa in mattinata con un incidente che ha paralizzato il traffico in Via Forche Caudine dove un camion si è scontrato con un auto, occupando totalmente la carreggiata per il transito delle auto che seguivano.

L’impatto non sembra essere stato violento e, per di più, non si tratta di uno scontro frontale, provocando pochi danni ai veicoli e lasciando i conducenti del tutto illesi.

La viabilità, d’altro canto, ne ha risentito particolarmente, data la difficoltà nello spostare il veicolo e l’autotreno dal luogo del sinistro. Inevitabilmente, le lunghe code formatesi alle spalle della collisione hanno provocato numerosi disagi nel traffico verso le zone sannitiche.