Consigliere comunale, in quota Ds, agli inizi degli anni duemila

MADDALONI (Lidia de Angelis) Politica e Magistratura in lutto, addio Alfonso Di Nuzzo. L’apprezzato ex ufficiale di Marina, avvocato, Giudice di pace è consigliere comunale Alfonso Di Nuzzo, è deceduto prematuramente gettando tutti nel dolore più profondo. L’uomo ha lottato contro una malattia che oggi lo ha portato via dall’amore ed affetto dei suoi cari.