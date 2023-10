MADDALONI. I giudici danno torto ai fratelli Costantino di Big Mat: “container abusivo”

MADDALONI – Secondo il Tar Campania non sono meritevoli di accoglimenti i ricorsi dei fratelli Michele e Salvatore Costantino, che avevano portato dinanzi ai giudici la decisione del comune di Maddaloni di annullare in autotutela un permesso a costruire del marzo 2017, condono edilizio per la sanatoria di un solo piano rialzato ad uso ufficio commerciale della Big Mat in via Campolongo.

Nel 2017 la società aveva ricevuto la concessione in sanatoria ma la procura di Santa Maria Capua Vetere ha chiesto all’Ufficio Tecnico di conoscere lo stato dei luoghi, visto che restava l’ottemperanza di una sentenza di demolizione di manufatti abusivi.

I fratelli Costantino hanno sempre segnalato come l’iniziale destinazione agricola del terreno era in realtà persa da ormai 30 anni.