MADDALONI – C’è stata molta preoccupazione intorno all’incidente avvenuto ieri in via Campolongo, zona periferica di Maddaloni. Il motivo è perché nella collisione tra due vetture è rimasta coinvolta una giovanissima donna in dolce attesa. Considerati i dolori che la ventenne provava, la ragazza è stata trasportata all’ospedale di Caserta. Fortunatamente, non sono emersi danni alla giovane e al piccolo in grembo.