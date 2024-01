MADDALONI. Lutto in politica: addio al prof La Spina. Il ricordo commosso del sindaco De Filippo

E’ venuto a mancare nella giornata di ieri.

MADDALONI. Un grave lutto ha colpito ieri sera la comunità di Maddaloni: se n’è andato un pezzo di storia della politica. Il professor Franco La Spina, più volte consigliere ed assessore comunale, politico ma soprattutto uomo di immensa cultura è venuto a mancare nella serata di ieri, 12 gennaio. Molto legato al sindaco di Maddaloni, Andrea De Filippo, è stato anche suo collaboratore nelle due consiliature, oltre ad essere stato il presentatore della lista del sindaco nell’ultima campagna elettorale.

Ed ecco il ricordo del sindaco De Filippo, in un post pubblicato sul suo profilo Facebook: “Non avrei mai voluto scrivere queste righe: Franco La Spina ci ha lasciato. Maddaloni perde uno dei suoi figli migliori, una delle menti più lucide, una delle personalità più competenti ed appassionate, una delle figure più trasparenti ed esemplari nell’esercizio delle funzioni pubbliche, una delle espressioni più autentiche di testimonianza civile e professionale. Io perdo, con la sua scomparsa, il punto di riferimento più saldo, l’ancoraggio più sicuro nei momenti di difficoltà, l’esempio più prossimo di rigore logico e di moralità adamantina. La nostra città da oggi dovrà fare a meno di un uomo semplice, ma decisivo per la storia politica democratica della comunità maddalonese, esempio di dedizione e competenza per le future generazioni. Da oggi io dovrò fare a meno di una guida sicura, di un compagno di viaggio discreto e affidabile, di un fratello maggiore acquisito per affetto e condivisione umana e politica. Oggi non posso essere solo il sindaco; oggi sono anche l’amico che piange per un dolore troppo forte da sopportare. Ci mancherai. Mi mancherai, Franco”.