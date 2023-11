MADDALONI. Madre e figlio investiti da un’auto mentre vanno a scuola

Con loro anche la sorellina fortunatamente evitata dall’auto

MADDALONI – Spavento, questa mattina, in via Caudina a Maddaloni. Una donna è stata investita con i figli mentre li stava accompagnando a scuola. Una bambina è stata evitata dall’auto, mentre la donna e l’altro figlio sono stati colpiti. Sul posto è giunta un’ambulanza, ma i sanitari del 118 non hanno ritenuto necessario il trasferimento in ospedale. Fortunatamente la vicenda si è conclusa solo con un grande spavento.