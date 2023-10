MADDALONI. Sequestra la moglie e la rinchiude in un garage: ARRESTATO dopo la fuga

L’uomo si era reso irreperibile dopo le violenze poste in essere nei confronti della consorte, alla presenza del figlio di soli nove anni

MADDALONI – È durata solo poche ore la fuga del 35enne albanese resosi irreperibile dopo le violenze e le minacce di morte che sarebbero state poste in essere nei confronti della consorte, alla presenza del figlio di soli nove anni, nella tarda mattinata del 21 ottobre scorso quando, dopo averla accompagnata con la forza presso una villetta disabitata nel comune di Maddaloni, l’avrebbe picchiata e rinchiusa nel garage portandole via il piccolo.

Le serrate indagini svolte dai militari della Compagnia di Maddaloni hanno consentito di rintracciarlo presso un’abitazione di Maddaloni, dove si era nascosto per sfuggire ai carabinieri.

Il 35enne è stato bloccato e accompagnato in caserma dove è stato sottoposto a fermo di polizia giudiziaria di iniziativa. Successivamente è stato portato presso la casa circondariale di Santa Maria Capua Vetere, a disposizione della competente autorità giudiziaria. Dovrà rispondere di maltrattamenti in famiglia, percosse e sequestro di persona.