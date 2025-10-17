Madre di famiglia muore a 43 anni: lascia due figli

I funerali saranno celebrati oggi, venerdì 17 ottobre, alle ore 12:00

SAN MARCO EVANGELISTA – Lutto nella comunità di San Marco Evangelista per la prematura scomparsa di Antonella Fusco, venuta a mancare all’età di 43 anni.

Una perdita che lascia un grande vuoto nella vita di chi l’ha conosciuta e amata. Antonella era una donna molto legata alla famiglia: a piangerla oggi sono i suoi adorati figli, Paola Pia e Matteo Pio, il compagno Alessandro Dragoni, il padre Sergio, la madre Concetta Palmieri, la sorella Maria e i fratelli Alfredo e Davide.

I funerali si terranno oggi, venerdì 17 ottobre 2025, alle ore 12:00 presso la Chiesa Nuova dello Spirito Santo.

La comunità si stringe al dolore dei familiari per una scomparsa tanto improvvisa quanto dolorosa. Antonella sarà ricordata per la sua dolcezza, la forza d’animo e l’amore infinito per i suoi figli.