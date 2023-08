Maestro di arti marziali in prognosi riservata: amici e allievi in preghiera per Vittorio

TRENTOLA DUCENTA (Lidia de Angelis) – Il noto maestro di arti marziali, Vittorio Raia, con scuola a Trentola Ducenta è in prognosi riservata dopo un ictus che l’ha colpito.

Tutta la comunità è in apprensione per il maestro e si è raccolta in preghiera per lui.

Attualmente è ricoverato presso l’ospedale Cardarelli di Napoli in prognosi riservata. Il suo amico e collega, il noto maestro Gino Mottola, scrive:

“Il messaggio di mattina….le litigate infinite….le risate da farci male le guance….le nostre giocate al superenalotto le tue parolacce al ragazzo del tabacchi che non ci faceva mai vincere….le nostre trasferte…il pulmino diventava un teatro…. mi manca tutto questo…il tuo sogno di vedere con me il torneo di Parigi…io ti aspetto e ci andremo promesso”