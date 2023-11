Malore improvviso uccide Marcello, storico gommista del rione Crocelle. Aveva solo 52 anni

Stroncato all’alba di oggi, giovedì

MONDRAGONE (Maria Assunta Cavallo) – Lutto in città. Una notizia sconvolgente ha colpito questa mattina l’intera comunità mondragonese. Marcello Palmieri, 52 anni, storico gommista del rione Crocelle, uomo stimato e benvoluto da tutti soprattutto per la sua gentilezza e cortesia, è stato stroncato all’alba di oggi da un improvviso malore che non gli ha dato scampo. Padre esemplare che ha dedicato la maggior parte della sua vita alla famiglia ed al suo lavoro, lascia un vuoto incolmabile in tutte quelle persone che gli volevano bene. Purtroppo vanno via presto sempre i migliori. Porgiamo alla famiglia Palmieri le nostre più sentite condoglianze.