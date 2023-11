Malviventi assaltano caseificio: inseguiti e messi in fuga

.

CELLOLE – Ladri in azione presso il caseificio San Vito, lungo la Domiziana. Nonostante l’attività di produzione e commerciale del caseificio risulta essere sospesa da qualche tempo ignoti hanno fatto irruzione portando via il furgone dell’azienda. Purtroppo per loro e fortunatamente per i proprietari proprio nel momento in cui i malviventi stavano lasciando l’azienda sono stati notati da un cittadino in transito, con la propria auto, in zona. Senza esitare l’uomo si è lanciato nell’inseguimento del mezzo, allertando anche i carabinieri della locale stazione. intercettati i ladri hanno abbandonato il mezzo fuggendo a piedi facendo perdere le loro tracce.