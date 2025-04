Mamma e figlio spacciano cocaina insieme: esce dal carcere 33enne

NON DIMENTICARTI DI SEGUIRE CASERTACE NELLA COMMUNITY WHASTAPP

CLICCA QUI -> https://chat.whatsapp.com/DAgb4AcxtG8EPlKwcTpX20

CASAL DI PRINCIPE – Il giudice per le indagini preliminari Fabrizio Forte ha disposto la scarcerazione di Carmine Petrillo, 33 anni, arrestato la Vigilia di Natale 2024 con l’accusa di spaccio di droga e ricettazione.

Il blitz dei carabinieri lo scorso dicembre portò all’arresto di Petrillo, ma anche della madre Anna Fabrizio (58) e di Salvatore Parisi (35), entrambi già liberi, tutti accusati a vario titolo di spaccio, detenzione di sostanze stupefacenti, ricettazione e detenzione abusiva di armi.

Gli investigatori, insospettiti dal continuo andirivieni attorno all’abitazione, monitoravano da giorni lo stabile. Alcuni acquirenti, fermati subito dopo essere usciti, erano stati trovati in possesso di cocaina ed eroina, fatto che aveva portato alla perquisizione.

Il magistrato ha accolto la richiesta dell’avvocato difensore Mirella Baldascino, revocando la misura cautelare in carcere e disponendo per Petrillo gli arresti domiciliari nel Lazio, in una località della provincia di Roma. La distanza dal luogo del presunto reato ha influito sulla decisione.

Durante l’irruzione, i militari avevano scoperto una stanza adibita esclusivamente allo spaccio, con droga, un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento. Su Petrillo e Parisi furono trovati oltre mille euro in contanti, ritenuti provento dell’attività illecita.

Nel locale furono rinvenute anche una carabina, armi ad aria compressa e un proiettile calibro 6,35. L’abitazione era dotata di un sistema di videosorveglianza che permetteva agli occupanti di controllare l’ingresso e l’area esterna in tempo reale.