Mamme inferocite con figli neonati costrette a cambiare paese per vaccinarli. Le richieste di Nursing Up, Fials e NurSind

Pubblichiamo nella sua versione integrale le osservazioni che le tre sigle sindacali hanno indirizzato al Direttore Generale dell’Asl Caserta, Amedeo Blasotti; al Direttore Sanitario dell’Asl Caserta, Saverio Misso; al Direttore del Distretto Sanitario 17/19 Asl Caserta, Vincenzo Iodice; e, per conoscenza, al Prefetto della Provincia di Caserta, Giuseppe Castaldo

Oggetto: Osservazioni.

Le scriventi OO.SS, in data odierna, hanno appreso dell’esistenza di una nota a firma di

alcuni sindacati non autonomi che però stranamente appare, più che una semplice nota

sindacale, come una mera difesa all’Azienda Sanitaria e non pare in alcun modo volta a

difendere e/o tutelare i lavoratori e i cittadini.

E’ anche superfluo ribadire che le scriventi OO.SS hanno espresso già diverse volte il

pieno accordo con l’attuazione del progetto di sperimentazione, ma va spiegato e messo

in luce, a coloro che forse non hanno prestato la dovuta attenzione, che nè il DM

77/2023, né l’Atto Aziendale, né la Delibera Aziendale 409 del 13 marzo 2024

prevedono chiusure di attività distrettuali, cosa che purtroppo, a discapito di tutti sta

avvenendo nel Distretto in questi ultimi giorni.

Si precisa altresì che la fusione dei due distretti sanitari ha comportato esclusivamente

l’unitarietà della direzione e della gestione ma non ha in alcun modo avuto effetti sull’

eventuale recupero di unità di personale, così come invece erroneamente riportano,

nella suddetta difesa aziendale, i sindacati non autonomi.

Appare utile rammentare che l’organico è determinato da parametri connessi al numero

degli abitanti , cosi come previsto dalla Delibera 190 della Giunta Regione Campania, ad

esempio per quanto concerne il numero di infermieri da assegnare al Distretto Sanitario

il calcolo è effettuato moltiplicando 0,56 ogni 1000 abitanti, pertanto nel Distretto Pag. 2

Sanitario 17/19 , ove risiedono ben 1300000 abitanti, saranno necessarie n. 78 unità di

personale infermieristico.

A tale numero vanno aggiunti gli infermieri di famiglia e/o comunità, introdotti dal DM

77/2023, secondo il parametro di un infermiere ogni 3.000 abitanti, per un totale di ben

altre 43 unità di personale infermieristico.

Tale organico è previsto dal Piano Triennale del Fabbisogno 2022/2024 approvato con

Delibera Giunta Regione Campania del 08/02/2024….e invece ci ritroviamo

quotidianamente a vedere neomamme con pargoli in fasce che dai Comuni appartenente

all’ex distretto 19 devono recarsi presso il Consultorio di Aversa per ottemperare

all’obbligo vaccinale previsto per legge….per chiusure del consultorio di Trentola

Ducenta! Si forse per qualcuno sarà più facile raggiungere Aversa, ma certamente questo

qualcuno non sono le mamme inferocite che si sono rivolte a noi!

Per quanto esposto le scriventi mostrano il loro disappunto a leggere sindacati non

autonomi che anziché prendere posizione e tutelare le fasce deboli e i dipendenti,

incensano scelte gestionali opinabili……….a tutela di chi ????

Alla luce delle suesposte considerazioni, si reiterano le richieste alle SS.LL. della

verifica degli organici nonché la sospensione dei provvedimenti di trasferimento di

mobilità emessi.

Caserta, 29/05/2024