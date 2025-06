MARCIANISE. 11enne si allontana dalla casa famiglia: ritrovato dalla Polizia Municipale

NON DIMENTICARTI DI SEGUIRE CASERTACE NELLA COMMUNITY WHASTAPP

MARCIANISE – Momenti di apprensione a Marcianise, dove un bambino di 11 anni, ospite di una casa famiglia del territorio, si è improvvisamente allontanato dalla struttura. L’episodio ha messo in allerta gli operatori della comunità, che hanno immediatamente dato l’allarme, contattando le forze dell’ordine.

Le ricerche si sono concentrate fin da subito nella zona 167 e lungo via Madonna della Libera, fondamentale il coordinamento tra la pattuglia della Polizia Municipale in costante contatto anche con i carabinieri della compagnia locale.

Dopo un’attenta perlustrazione, il bambino è stato rintracciato: vagava da solo per strada, indossando soltanto un pantaloncino. Nonostante il forte spavento, è stato trovato in buone condizioni fisiche. Gli agenti della Polizia Municipale lo hanno preso in consegna e riaccompagnato presso la casa famiglia, dove è stato affidato alla direttrice della struttura.

Resta da chiarire cosa abbia spinto il minore ad allontanarsi.