MARCIANISE. Confisca milionaria al re del cemento “amico” del clan Belforte

L’imprenditore di Capodrise, già condannato per concorso esterno al clan Belforte

MARCIANISE – Conti bancari, quote societarie, ville, appartamenti, autorimesse, e interi compendi aziendali: un vero e proprio impero economico è stato definitivamente confiscato ad Angelo Pontillo, 62 anni, imprenditore edile originario di Capodrise, già condannato in via definitiva per concorso esterno in associazione mafiosa con il clan Belforte.

La Corte di Appello di Napoli, ottava sezione penale, ha confermato il provvedimento di confisca disposto nel 2019 dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, accogliendo l’impostazione dell’accusa secondo cui il patrimonio accumulato da Pontillo sarebbe frutto — o strumento — di attività illecite. Il decreto ha riguardato anche la moglie Rosina Porfidia e i figli Giovanni Giuseppe e Maria Pontillo,

tutti ricorrenti in qualità di terzi interessati.

Secondo i giudici, il valore complessivo dei beni confiscati presenta una “rilevante sproporzione” rispetto ai redditi leciti dichiarati, sproporzione che non può essere giustificata dalle attività imprenditoriali ufficialmente svolte dalla famiglia Pontillo. Sebbene molti dei beni risultassero intestati a congiunti, la Corte ha rilevato la diretta disponibilità degli stessi da parte dell’imprenditore.

La decisione si fonda sui principi del Codice Antimafia (D.Lgs. 159/2011), che consente la confisca anche in assenza di una condanna penale definitiva, qualora il soggetto venga ritenuto socialmente pericoloso, vi sia sproporzione tra redditi dichiarati e beni posseduti, e si ritenga che il patrimonio sia frutto o reinvestimento di attività illecite. Tutti e tre i requisiti, secondo il collegio giudicante composto dal presidente Roberto Donatiello, dal relatore Maria Grassi e dalla consigliera Claudia Picciotti, risultano pienamente soddisfatti.