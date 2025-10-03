MARCIANISE. Donna cade da una scalinata dell’istituto Novelli
3 Ottobre 2025 - 18:54
Il fatto si è verificato nella tarda mattinata di oggi
MARCIANISE – Non si capisce se si sia trattata di una prof, una componente di una personale ATA o una congiunta di qualche studente, certo è che questa persona è inciampata, cadendo abbastanza rovinosamente a quanto pare alla Novelli, istituto superiore i cui immobili son temporaneamente utilizzati anche da scuole dell’infanzia e primarie, ad esempio la D’Annunzio, interessate da lavori di ristrutturazione.
La donna caduta o è stata fortunata, oppure la ricostruzione fatta da qualche testimone è stata enfatizzata, visto e considerato che al di là di alcune contusioni non si è andati.