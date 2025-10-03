MARCIANISE. Donna cade da una scalinata dell’istituto Novelli

3 Ottobre 2025 - 18:54

morte professoressa

Il fatto si è verificato nella tarda mattinata di oggi

MARCIANISE – Non si capisce se si sia trattata di una prof, una componente di una personale ATA o una congiunta di qualche studente, certo è che questa persona è inciampata, cadendo abbastanza rovinosamente a quanto pare alla Novelli, istituto superiore i cui immobili son temporaneamente utilizzati anche da scuole dell’infanzia e primarie, ad esempio la D’Annunzio, interessate da lavori di ristrutturazione.

La donna caduta o è stata fortunata, oppure la ricostruzione fatta da qualche testimone è stata enfatizzata, visto e considerato che al di là di alcune contusioni non si è andati.

Testata registrata presso il tribunale di BENEVENTO con nr. 7 del 02/09/2013

Direttore responsabile:  Gianluigi Guarino
Copyright 2019 CASERTACE
P.IVA 04465230615
Responsabile trattamento dati personali: Gianluigi Guarino