MARCIANISE. È venuto a mancare Angelotto Carusone

MARCIANISE – È venuto a mancare all’età di 73 anni Angelo Carusone, conosciuto da tutti come “Angelotto”, figura molto nota a Marcianise per il suo impegno politico e il passato nelle Fiamme Gialle. Fu consigliere comunale durante l’amministrazione VelardI.

Oggi, nella casa funeraria Cerreto a Marcianise, sarà possibile porgere l’ultimo saluto ad Angelotto. I funerali si svolgeranno domani, 27 settembre, presso il Duomo di San Michele Arcangelo.

Accanto a lui nella vita, la compagna Laura e la figlia Mariella, che oggi ne piangono la scomparsa.

Molti lo ricordano per il suo carattere gioviale e istrionico.

La sua vita è stata segnata anche da un grande dolore: vent’anni fa la perdita del figlio Arcangelo, un lutto che lo segnò profondamente e che affrontò con una forza silenziosa.