MARCIANISE. Falsi permessi, il pm chiede un unico processo per Velardi e Tartaglione

Oggi la prima udienza a carico dell’ex sindaco.

MARCIANISE. Si è tenuta stamattina, dinanzi al giudice monocratico Eugenio Polcari, la prima udienza a carico dell’ex sindaco di Marcianise Antonello Velardi che risponde delle accuse di truffa e falso in concorso per l’arcinota vicenda dei permessi ottenuti dal suo datore di lavoro del tempo, il giornale Il Mattino, in riscontro a delle false attestazioni realizzate dal segretario comunale Onofrio Tartaglione.

Ora, i due procedimenti potrebbero riunirsi. E’ stata questa, infatti, la richiesta del pubblico ministero Ida Capone al giudice Polcari. Le loro “strade” si erano divise in sede di udienza preliminare, per l’omessa notifica della chiusura delle indagini preliminari ai difensori di Velardi. Sarà, a questo punto, la presidente del tribunale, Maria Gabriella Casella, a decidere sulla questione.

Il caso dei falsi permessi, ricordiamo ai nostri lettori, nasce dal fatto che Velardi risultava impegnato in attività istituzionali, ma solo sulla carta. Ciò attivava una procedura di rimborso da parte del comune di Marcianise al datore di lavoro di Velardi, Il Mattino, appunto, per somme in misura corrispondente ai permessi ottenuti, durante i quali sempre Velardi non svolgeva la sua attività lavorativa a Il Mattino, nonostante che, dall’alto degli 8mila euro al mese circa, retaggio dei vecchi contratti feudali di quel giornale, si era ben guardato dal mettersi in aspettativa dopo la sua elezione a sindaco.

L’indagine attivata dal già citato pubblico ministero della Procura della repubblica di Santa Maria Capua Vetere Gerardina Cozzolino ha potuto mettere a fuoco una parte di queste attività fraudolente.