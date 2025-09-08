MARCIANISE. 4 gatti ammazzati nel rione Santella in una settimana, uccisi senza pietà: un mistero che inquieta

C’è bisogno di chiarezza i residenti e richiama l’attenzione delle autorità sull’uccisione di animali nel quartiere

MARCIANISE – Nel quartiere Santella si alza una crescente preoccupazione tra residenti e amanti degli animali. In sette giorni sono stati rinvenuti ben quattro gatti morti in modo inquietante: entrambi presentano un colpo al volto, con occhi spinti fuori dalle orbite e danni marcati a mandibole e mascelle. Le circostanze coincidono tra i due casi, alimentando l’ipotesi di un atto di violenza mirato, ma la comunità resta in attesa di chiarimenti da parte delle autorità.

Fanno discutere anche le modalità di recupero dei poveri animali feriti adottata dal Pronto Soccorso animali della città di Marcianise, descritte in questo post che riportiamo integralmente: