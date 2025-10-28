MARCIANISE, il crollo al Comune. Potevano morire una coppietta e il loro neonato. Gravissima la rimozione immediata delle macerie, grave il comportamento dei vigili urbani. La Procura andava avvisata subito per nominare un suo perito

Mai vista una cosa del genere. Occorre sapere chi abbia dato l’ordine della rimozione di tutto quello che era crollato a terra e che ha seriamente rischiato di far fuori una coppia di giovani e il loro neonato. Come si vede dalle foto che pubblichiamo di nuovo tutto è stato pulito. Questo va a detrimento di una possibile e completa analisi da parte di un perito della Procura

MARCIANISE (g.g.) Il crollo rovinoso e fragoroso del cornicione dell’area del Comune di Marcianise adiacente all’ufficio anagrafe ha costituito un fatto molto grave. E ancor più grave è stata la decisione evidentemente avallata dai vigili urbani accorsi sul posto i quali probabilmente dimenticano di avere anche un ruolo di polizia giudiziaria, di far sgombrare sbrigativamente tutte le macerie

Perché questa storia andrebbe approfondita soprattutto per un fatto di equità nei confronti della giovane coppia che si accompagnava con un neonato che ha seriamente rischiato di rimanerci sotto a quell’enorme cornicione con conseguenze facilmente immaginabili

E’ stato un errore quello compiuto dalla comandante dei vigili urbani Guglielmina Foglia che avrebbe dovuto informare immediatamente la Procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere in modo da ricevere le giuste direttive sul comportamento da adottare.

Inutile dire che noi, profondi conoscitori della storia recente e anche meno recente di Marcianise, non ci fidiamo affatto del rapporto che i vigili urbani e la loro comandante hanno con il potere politico-amministrativo. E’ un nostro punto di vista di cui i nostri lettori più affezionati hanno trovato spesso traccia con fior di argomentazioni e di spiegazioni che ri-tireremo fuori se dovesse risultare necessario.

Andavano avvertiti i carabinieri della locale Compagnia o i poliziotti del locale Commissariato. Sono andati i vigili urbani e tutte le tracce sono state rimosse. Male, malissimo, malissimo che il primo ad accorrere sia stato il solito vice sindaco Pasquale Salzillo seguito poi dal sindaco Antonio Trombetta. Doveva essere la Procura a intervenire, a sequestrare quello spazio, a nominare un suo perito così come si fa quando si verificano crolli gravi come questo. Una macchia, l’ennesima sul comportamento del corpo dei vigili urbani di Marcianise