MARCIANISE. Il Mattino licenzia Antonello Velardi “per giusta causa”

NAPOLI – Va avanti con le pulizie d’autunno l’editore Francesco Gaetano Caltagirone: il 29 ottobre ha licenziato per ‘giusta causa’ Massimo Caputi, capo dello sport del Messaggero; il 13 novembre ha tagliato il numero due del Mattino e sindaco di Marcianise Antonello Velardi.

Nella prima mattinata del 13 il capo del personale del Mattino Giovanni Santorelli ha convocato il comitato di redazione (Maria Chiara Aulisio, Gerardo Ausiello, Paolo Mainiero e, per le sedi distaccate, Petronilla Carillo) per comunicare l’avvio della procedura di licenziamento per ‘giusta causa’ di Velardi con decorrenza immediata. Alle 12 durante la riunione di redazione il direttore Federico Monga ha dato la notizia ai capi servizio, precisando che i fatti contestati non riguardano questioni organizzative e quindi non sono di sua competenza. Per le 17 il cdr ha convocato un’assemblea di redazione.

CLICCA QUI: http://www.iustitia.it/