MARCIANISE in marcia per i tre morti nell’esplosione alla Ecopartenope

MARCIANISE – Ieri pomeriggio, la città di Marcianise si è fermata per un momento di silenzio e riflessione, in occasione di una marcia organizzata dal Comune per ricordare Pasquale De Vita, 51 anni, titolare dell’azienda, di Ciro Minopoli, 50 anni, e di Antonio Donadeo, 64 anni morti nell’esplosione alla Ecopartenope, azienda che si occupa del trattamento dei rifiuti. L’incidente è avvenuto durante dei lavori di manutenzione vicino a un deposito di oli esausti, e la forza della deflagrazione è stata tale che i corpi delle vittime sono stati trovati a metri di distanza. Le cause dell’esplosione sono ancora oggetto di indagine, ma l’episodio ha messo in evidenza l’urgenza di migliorare la sicurezza nei luoghi di lavoro.

Alla marcia hanno partecipato in silenzio molti cittadini, insieme a rappresentanti dei sindacati, delle istituzioni e delle associazioni locali. Tutti uniti nel dolore e nel desiderio di evitare che tragedie simili accadano ancora. L’iniziativa ha rappresentato un momento di condivisione e di impegno collettivo per rafforzare le misure di sicurezza, specialmente in settori ad alto rischio come quello del trattamento dei rifiuti.