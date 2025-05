MARCIANISE. L’Agenzia dell’Entrate le aveva spedito due cartelle da oltre mezzo milione di euro. La Commissione la “assolve” e…

NON DIMENTICARTI DI SEGUIRE CASERTACE NELLA COMMUNITY WHASTAPP

Sono state accolte le tesi dell’avvocato Veruska Vitale

MARCIANISE – La Corte di Giustizia Tributaria della Campania ha dato ragione a Filomena Tartaglione, difesa dall’avvocato Veruska Vitale, annullando in via definitiva due cartelle esattoriali per oltre 667mila euro. Le cartelle, riferite agli anni 2001 e 2005, non risultavano mai notificate e sono emerse solo da un estratto di ruolo richiesto per una definizione agevolata.

La Corte ha confermato che il contribuente può impugnare un estratto di ruolo anche senza ricevere un’intimazione formale, seguendo l’orientamento della Cassazione. L’Agenzia delle Entrate non è riuscita a dimostrare con certezza le notifiche e gli atti interruttivi della prescrizione.

La sentenza rappresenta un importante precedente a tutela dei cittadini, spesso colpiti da debiti ignoti e non documentati in modo regolare dal Fisco.