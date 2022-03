MARCIANISE – É di tre feriti il bilancio di una lite familiare avvenuta ieri sera poco dopo le 19,00 in via Lucania a Marcianise. La discussione, tra tre fratelli, sarebbe in iniziata nella mattinata, di ieri, per poi degenerare verso sera. Da chiarire la dinamica dei fatti. Sul posto i carabinieri della locale Compagnia.