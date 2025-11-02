MARCIANISE. Ora fa i quattrini con i soldi pubblici la famiglia di Raffaella Zagaria, neo-zanniniana. E quella storia Ig dell’assessore Farro…

Prima nel pasticciatissimo intervento sulla rete idrica di via Gaglione in nome e per conto dell’ex Consorzio Idrico, poi la ristrutturazione dell’area centro polifunzionale e riqualificazione della rete viaria

MARCIANISE (G.G.) – Zeta Costruzioni è il nome di un’impresa che fa immediatamente drizzare le antenne di Casertace.

Si tratta infatti della nota ditta di costruttori oggi incentrata sulla figura di Francesco Zagaria, e in passato su quella del padre, entrambi congiunti diretti di Raffaella Zagaria, sorella del primo e naturalmente figlia del secondo.

Raffaella Zagaria ha condotto una breve ma intensa carriera politica: è stata consigliera comunale di Casapesenna, consigliera provinciale e, prima ancora, candidata del PD nel 2015 al Consiglio regionale della Campania.

Successivamente è stata assunta a tempo indeterminato nella grande infornata dei concorsi targati Zannini e Magliocca, all’interno dell’ufficio legale della Provincia di Caserta che, per effetto di quel concorso, è diventato più popolato di quello di New York.

Gli appalti vinti dalla Zeta Costruzioni, anche per questo motivo, hanno sempre fatto discutere. Per carità, in passato di questa impresa e del suo titolare si è scritto anche all’interno di un’ordinanza chiesta e ottenuta dalla DDA, relativa alle trame del gruppo Zagaria del clan dei casalesi.

Ne hanno parlato anche alcuni pentiti. Tuttavia, si tratta di vicende vecchie, che è meglio lasciar perdere. Ciò che abbiamo notato è invece l’irruzione sulla scena di Marcianise di questa impresa. Ha infatti vinto un appalto bandito da ITL Spa, ex Consorzio Idrico, riguardante la malandatissima rete idrica dell’altrettanto malandata via Gaglione.

In verità non sappiamo quale sia stato l’esito di questi lavori, ma sappiamo che in via Gaglione la strada si è rotta, poi è stata coperta, poi si è rotta di nuovo, poiché la conduttura non ha funzionato bene sin dal principio. È noto che all’ITL Spa comanda Giovanni Zannini: nulla accade lì dentro che non sia disposto da lui.

Sarà stata una coincidenza, ma la stessa Zeta Costruzioni, come si evince dal cartello in foto, si è aggiudicata anche un appalto bandito dal Comune di Marcianise: ristrutturazione area centro polifunzionale e riqualificazione della rete viaria.

Al momento i lavori non sembrano ancora iniziati, ma bisogna avere fiducia. La Zeta Costruzioni deve aver costruito anche un buon rapporto con l’assessore ai Lavori Pubblici Stefano Farro. Ce n’è prova in un curioso errore commesso dallo stesso Farro, dal quale è nata una fortuita storia su Instagram, in cui lui parla direttamente con un certo Francesco.

Poiché si discuteva di un’interrogazione presentata dal consigliere d’opposizione Pinuccio Moretta, quel Francesco — esortato da Farro a porre rimedio al problema delle tubature nuove ma già danneggiate — non poteva che essere Francesco Zagaria, fratello di Raffaella.

Una comunicazione piuttosto inusuale, dato che un assessore ai Lavori Pubblici non dovrebbe parlare direttamente con l’impresa incaricata dei lavori, ma al massimo sollecitare il dirigente competente a farlo.

Resta poi da capire se l’interrogazione di Moretta riguardasse lavori del Comune o di ITL Spa. Stabilirlo sarebbe interessante, perché se si trattasse dei lavori di ITL, Farro avrebbe commesso non uno, ma due atti inopportuni: il primo di natura istituzionale, e il secondo perché lui non ricopre alcun ruolo nei Lavori Pubblici all’interno del CDA dell’ex Consorzio Idrico.