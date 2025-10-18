MARCIANISE. Paura per Luigi Scognamiglio, figlio di Nicola e Maria Luigia Iodice, vittima di un grave incidente

Il giovane medico e volto televisivo ha pubblicato un messaggio sui social dopo un grave incidente: “Qualcuno lassù ha deciso che non era il mio turno”

MARCIANISE – Momenti di grande paura per Luigi Scognamiglio, 35 anni, giovane medico originario di Marcianise figlio di Nicola Scognamiglio e Maria Luigia Iodice, diventato noto anche per la sua partecipazione, lo scorso anno, al programma televisivo Temptation Island. Nella tarda serata di ieri, giovedì 17 ottobre, Scognamiglio ha pubblicato una storia su Instagram in cui ha raccontato di essere sopravvissuto a un incidente molto grave.

Le sue parole lasciano intuire la drammaticità dell’accaduto:

“Qualcuno lassù ha deciso che non era ancora il mio turno e sono grato alla vita, a Dio e ai miei angeli in paradiso per avere la possibilità di poterlo raccontare, di scriverlo. Ho ripreso coscienza e nonostante la paura sia ancora tangibile, respiro, parlo e sono vivo. E non è scontato.”

Al momento non sono noti i dettagli dell’incidente – né il luogo né le dinamiche – ma il messaggio del giovane marcianisano conferma che l’evento ha avuto un forte impatto fisico ed emotivo.

“Grazie a chi mi vuole bene – ha aggiunto – non riesco a rispondere a tutti, ma vi garantisco che mi dovrete sopportare ancora un bel po’.”

La notizia ha subito fatto il giro dei social, suscitando una grande ondata di affetto e preoccupazione tra amici, conoscenti e follower.

In queste ore, la comunità di Marcianise si stringe virtualmente attorno a lui, aspettando aggiornamenti sulle sue condizioni e augurandogli una pronta ripresa.