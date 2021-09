MARCIANISE. Velardi: “Identificati gli autori delle risse nella Movida” e a CAPODRISE il sindaco…

CAPODRISE/MARCIANISE – Il sindaco di Capodrise, Angelo Crescente segue il sindaco di Marcianise, Antonello Velardi e firma l’ordinanza che dispone la chiusura dei bar, dei ristoranti e degli altri esercizi per la somministrazione di cibi e bevande all’una di notte nei giorni di venerdì, sabato e domenica per tutto il mese di ottobre.

Si tratta di un provvedimento che sposa quello varato appunto dal sindaco di Marcianise una settimana fa. “Meglio tardi che mai – afferma Antonello Velardi – Ringrazio il sindaco di Capodrise per essersi uniformato a Marcianise, accogliendo un’indicazione di cui si era discusso durante l’ultima riunione del comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica in prefettura a Caserta. L’ordinanza, subito efficace, elimina di fatto quella che era un’odiosa disparità a danno degli esercenti di Marcianise che erano costretti a chiudere mentre dall’altra parte della strada o nel confinante comune i loro colleghi continuavano a restare aperti, con problemi seri per la salute e l’ordine pubblico. Non perché si debba comunque colpire, ma perché ogni provvedimento per essere davvero efficace va contestualizzato nel tempo e nello spazio”.

Inoltre il sindaco di Marcianise fa sapere anche che: “I controlli si stanno rivelando molto efficaci: quasi tutti i protagonisti delle ultime risse in città sono stati identificati dalle forze di polizia, non è escluso che per alcuni di loro possa scattare da parte delle autorità di polizia il provvedimento di daspo ovvero di allontanamento.”