Mare agitato: bimba di 9 anni rischia di annegare. Salvata in extremis dai bagnini

La prontezza dei bagnini ha evitato che una giornata di mare si trasformasse in tragedia

CASTEL VOLTURNO – Paura nel pomeriggio di ieri presso un lido in via del Mare, al Villaggio Coppola, dove una bambina di 9 anni, originaria di Sant’Antimo, ha rischiato di annegare mentre faceva il bagno

Le condizioni del mare erano particolarmente avverse, con forti correnti che hanno trascinato la piccola al largo. In pochi istanti, la bambina è stata sbattuta contro gli scogli, riportando contusioni, mentre la situazione diventava sempre più critica.

Fondamentale l’intervento tempestivo dei bagnini del lido, che si sono immediatamente tuffati in acqua nonostante il mare agitato. Con grande prontezza e professionalità, sono riusciti a raggiungere la bimba e a riportarla a riva, evitando così che la giornata di mare si trasformasse in tragedia.

Sul posto è intervenuta un’ambulanza del 118 per prestare le prime cure alla piccola. I sanitari hanno riscontrato alcune contusioni, ma le condizioni generali non desterebbero particolari preoccupazioni. I genitori, visibilmente scossi, hanno comunque rifiutato il trasporto in ospedale.