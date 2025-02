Mario, una vita per la musica. Fissati i funerali del giovane morto a soli 30 anni

Un terribile incidente lo ha strappato alla vita

CERVINO – I funerali di Mario Luce, il 30enne di Cervino morto in un incidente stradale sabato scorso, si terranno domani, mercoledì 5 febbraio. La camera ardente sarà allestita oggi presso la Funeraria Russo di Santa Maria a Vico, mentre la funzione religiosa si terrà domani alle 11 nel cimitero di Cervino. Mario, residente a Messercola, era molto stimato per il suo talento per la musica. L’incidente è avvenuto lungo la strada delle Forche Caudine, dove la Renault Captur su cui viaggiava si è scontrata con un autoarticolato, causando la sua morte immediata.