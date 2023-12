“MASSAGGI CINESI, fate solo quelli? Sì, ma con regalino” Luogo per luogo dove si trovano le case d’appuntamento

Si tratta di un’indagine che le forze dell’ordine hanno attivato incrociandola mentre ne svolgevano un’altra relativa a reati di diverso genere

CASERTA – Le attività gestite dai cinesi sono in grande aumento e rappresentano, per la maggior parte, anche un sollievo per l’economia italiana.

Tante iniziative imprenditoriale che danno lavoro anche agli italiani tu ma soprattutto tanti punti di ristorazione e più delle volte quelli giapponesi, quelli dell’ ormai celeberrimo sushi, sono gestiti da cinesi. Parallelamente alla sviluppo di queste attività si sviluppano anche quelle del cosiddetto mestiere più antico del mondo. La specializzazione erotica orientale non è una novità. E’ sempre esistita ma ultimamente si è molto sviluppata ed oggi esprime fatturati esponenzialmente superiori a quelli di qualche anno fa.

Sulle tracce di alcune case di appuntamento per cinesi sono le forze dell’ordine che ne avrebbero incrociato le tracce nel corso di indagini effettuate per reprimere altre forme di reati. Tre sarebbero ubicate nel capoluogo cioè a Caserta, una Santa Maria a Vico, una a Casagiove e l’ultima lungo viale Carlo III. Ci sarebbero dei numeri di telefono, dall’altra parte una gentile signorina risponderebbe “sì facciamo massaggi” e di fronte alla ulteriore richiesta dell’interlocutore “ma c’è anche altro?”

La risposta sarebbe rappresentata da “si, regalino”.

Seguiremo l’evoluzione di questa indagine